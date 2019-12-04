شكرا لقرائتكم خبر عن أم تعثر على ابنها ميتا بعد تعرضه لصدمة كهربائية من هاتفه.. ما نوع الهاتف؟ (شاهد المفاجأة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مات شاب عشريني إثر صدمة كهربائية شديدة أثناء لعبه عبر هاتف حين كان موضوعا على الشاحن بالأمس .

وبدأ الحادث عندما أغلق كيتيساك مونكيتي، 28، باب غرفته على نفسه للعب بهاتفه الاندرويد الذكي ظهر يوم الاثنين الماضي في منزله غرب تايلاند.

وحين كانت أم الشاب البالغة من العمر 54 عامًا على وشك مغادرة المنزل للذهاب إلى العمل اتجهت إلى غرفة للاطمئنان على ابنها، لأنه لم يكن يرد على مكالماتها تطلب منه المساعدة في تنظيف المنزل.

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أم تعثر على ابنها ميتا بعد تعرضه لصدمة كهربائية من هاتفه.. ما نوع الهاتف؟ (شاهد المفاجأة)



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رأت الأم ابنها، لا يزال مستلقيًا في غرفة نومه وممسكًا بيده اليمنى سماعة هاتفه، التي تم توصيله بالتيار الكهربائي، ولاحظت الأم وجود علامات حروق على يده وكلا ساعديه.

قالت الأم: إنها حاولت إيقاظ ابنها من خلال صياح باسمه والتلويح بعصا لكنه لم يستجب لذلك، لذا اتصلت بالشرطة.

وعندما وصل ضباط الشرطة إلى منزل السيدة وابنها أعلنوا وفاة الشاب في مكان الحادث من صدمة كهربائية يشتبه في أنها الناجمة عن هاتفه المحمول.