قالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية أن شركة النفط العملاقة “أرامكو” تنوي تسعير أسهمها بـ32 ريال للسهم الواحد. وكانت الشركة قد أعلنت حداً أعلى قبل بدء الاكتتاب تراوح ما بين 30 و 32 ريالاً ، ما يعني أن “أرامكو” حققت الحد الأعلى من نطاق التسعير المعلن قبل عملية الاكتتاب.

وأعلنت شركات “سامبا كابيتال” و”الأهلي كابيتال” و”إتش إس بي سي العربية السعودية” نتائج الإقبال في اكتتاب المؤسسات في السبعة عشر يوماً الأولى والتي بلغت 189.03 مليار ريال بلغ إجماليها 5.9 مليار سهم.

ويُعد اليوم الأربعاء هو اليوم الأخير لاكتتاب المؤسسات في طرح أرامكو وتحديداً بحلول الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم الأخير لاكتتاب المؤسسات.. الكشف عن السعر النهائي للسهم في أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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