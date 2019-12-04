بالفيديو والصور: الربيعة يكشف آخر تطورات حالة التوأم الليبي أحمد ومحمد.. ويوضح تفاصيل المرحلة...

أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوأم السيامي الليبي (أحمد ومحمد) استقرار حالتهما وعودة جميع مؤشراتهما الحيوية إلى وضعها الطبيعي، وخروجهما من وحدة العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.

وأضاف الربيعة خلال زيارته التوأم أنهما بدآ الرضاعة الطبيعية دون الحاجة إلى أي مغذيات خارجية، وأصبحا يتفاعلان بشكل طبيعي مع الفريق الطبي ومع والديهما؛ فأمكن تحويلهما إلى جناح الأطفال لبدء مرحلة التأهيل والعلاج الطبيعي التي قد تستغرق ما بين 8 إلى 12 أسبوعًا.

وأوضح أن الفريق الطبي يتوقع أن يمكث التوأمان أحمد ومحمد، تحت الرعاية الطبية في المملكة قرابة من 3- 4 أشهر، ثم يعودان إلى بلديهما ليبيا بصحة وسلامة.

يُذكر أن التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، أجريت لهما عملية فصل يوم الخميس 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م، استغرقت قرابة 14 ساعة، وشارك فيها 35 من المتخصصين والكوادر التمريضية والفنية، وهي العملية رقم 48 في سلسلة التوائم السيامية التي أجريت في المملكة خلال الثلاثين عامًا الماضية.