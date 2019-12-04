غادر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، المملكة فى رحلة علاجية تأخرت بسبب انشغاله فى التجهيز لموسم الرياض وفعاليات هيئة الترفيه. ووجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، بعد سفره إلى رحلة علاج بالخارج، عبر حسابه على “تويتر” ، وكتب :” تمنياتنا القلبية لمعالي المستشار المحترم تركى آل الشيخ بالشفاء العاجل.اللهم إشفه شفاء لا يغادر سقما” ، وتفاعل آل الشيخ مع تغريدة الشاعر بالإعجاب .

من جهته وجه آل الشيخ، رسالة إلى الجمهور قال فيها: “إذا فيه شيء أتمناه وأتمنى تتأكدوا منه أني كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيداً وماخذ فرصته في إثبات موهبته”.

وأضاف آل الشيخ عبر تغريدة له بتويتر: “سامحوني إذا مقصر لكن اعرفوا أن هدفي سعادتكم”.

ودشن المغردون هاشتاق #يابو_ناصر ، تمنوا خلاله بالشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه .

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يغادر المملكة في رحلة علاجية.. ويغرد: سامحوني.. لكن اعرفوا أن هذا هو هدفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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