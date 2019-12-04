نظَّمت إدارة التواصل بوزارة الخارجية، برنامجًا للاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، وذلك برعاية إعلامية من صحفيي الوطن؛ حيث انطلقت فعاليات البرنامج بقاعة الملك فهد للمؤتمرات والاحتفالات بالوزارة.
وبدأ البرنامج بالنشيد الوطني، قام بتأديته مجموعة من أطفال مركز التميز الشامل للتأهيل، ثم كلمة لمشرفة البرامج بالمركز تطرقت فيها للبرامج المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، بعد ذلك شاهد الجميع فيديو لمشاهير تحدوا الإعاقة، عقبها تجربة لأم مع طفليها المعاقين.
وتوالت الفقرات؛ حيث عرض فيلم مرئي ليوميات الأطفال داخل مركز التأهيل الشامل، وسط تفاعل من الحضور.
وفي الختام كرَّم السفير فيصل القباني، أ. سعيد العجل رئيس مجلس إدارة صحفيي الوطن، بدرع تكريمي نظير الرعاية الإعلامية لبرامج إدارة التواصل، ثم توجَّه الجميع لساحة الإعلام؛ حيث شاركهم احتفاليتهم السفير سلطان بن عبدالله السلطان، والتقطت الصور التذكارية.
شمل الاحتفال معرضًا احتوى على ركن للاستشارات، خاصة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي والنفسي والتخاطب وعلاج الأسنان، وركن الوسائل، وركن للتأهيل المهني، وغيرها من الأركان التعريفية والتثقيفية، التي تهم فئة متلازمة داون وذوي طيف التوحد.
تصوير: محمد السعران
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إدارة التواصل بوزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.