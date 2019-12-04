آلية جديدة لعلميات النقل بوزارة الصحة تشمل «الداخلي والخارجي»

اعتمدت وزارة الصحة، آلية جديدة لعمليات النقل «الداخلي، الخارجي، الظروف الخاصة» لموظفي الوزارة؛ سعيًا لتطوير وتحسين إجراءات العمل وتحقيقًا للاستقرار الوظيفي للموظفين، بما يتوافق مع مصلحة العمل.

ووفق تعميم أصدرته «الصحة»، تسير آلية النقل الجديدة وفق عدة خطوات، تبدأ بتقديم طلب النقل في نظام موارد عن طريق الخدمات الذاتية للموظف، ويكون الطلب «داخليّ، خارجيّ» مُتاحًا على مدار السنة، اعتبارًا من أول يناير 2020.

وتتم المفاضلة حسب الصلاحيات الممنوحة للجهات حسب الوظائف المتاحة على النحو التالي: مفاضلة النقل الداخلي تكون في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر فردي للسنة الميلادية، ومفاضلة النقل الخارجي في آخر خمسة أيام عمل من كل شهر زوجي للسنة الميلادية، مع مراعاة الإجازات الرسمية، بحيث لا تتجاوز فترة المفاضلة والنقل مدة خمسة أيام عمل.

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ويتم النقل حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة في الخدمة المدنية وبرامج التشغيل الذاتي، ويُلغي هذا التعميم ما سبقه من تعاميم وقرارات في ذات الخصوص.

وتعليقًا على التعميم، محمد الحيدر، مهتم بالشؤون والقضايا الصحية، عدة تساؤلات عن حركة النقل في وزارة الصحة.

وكتب الحيدر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تساؤلات في الصحة عن حركة النقل.. الكثيرون منذ 5 سنوات لم تتحقق رغباتهم بالنقل، وكذلك «لجنة الظروف الخاصة» الساكنة منذ نحو عام.. ومطالبات بعدم ربط النقل بموافقة المدير، حتى لا يشخصن الطلب.