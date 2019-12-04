السعودية تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

أُعلن في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الأربعاء، فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة، قال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، «إن الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، للمجالات الإنسانية والإغاثية، كان سببًا رئيسيًا في فوز المملكة بهذه العضوية».

وأضاف: «إن السعودية ستظل داعمًا للبرنامج وباقي منظمات الأمم المتحدة؛ لتأدية أعمالها الإنسانية تجاه المحتاجين، انطلاقًا من مبادئها وثوابتها الإسلامية والعربية».

Advertisements

وأكَّد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدَّمت مساعدات تتجاوز 93 مليار دولار لأكثر من 124 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، ولها دور عالمي ريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان، وهناك شراكة مثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحًا أن هذا الدعم يأتي امتدادًا للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال، مقدمًا الشكر للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، على متابعته المستمرة لأنشطة البرنامج ومكانة المركز الريادية لدعم للمحتاجين في كل أنحاء العالم.

يُذكر أن المملكة تعتبر عضوًا فاعلًا في برنامج الأغذية العالمي، والمجلس التنفيذي للبرنامج، ويتكون المجلس التنفيذي من 36 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.

ويقدِّم برنامج الأغذية العالم (WFP)مساعداته لحوالي 86.7 مليون شخص، في أكثر من 83 بلدًا كل عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة، وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.