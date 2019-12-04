130 مبادرة تطوعية تُطلقها «صحة حفر الباطن» على مدى 2430 ساعة عمل

تطلق صحة حفر الباطن، 130 مبادرة تطوعية، سيتم تنفيذها في 2340 ساعة، بمشاركة 1397 متطوعًا ومتطوعة.

وتنطلق هذه المبادرات؛ تزامنًا مع «اليوم العالمي للتطوع»، الذي سيقام في الخامس من ديسمبر الجاري ولمدة ثلاثة أيام، بالمنشآت الصحية والتعليمية والمجمعات التجارية والحدائق العامة. وتشتمل هذه الفعاليات على عدة مبادرات توعوية وتثقيفية وعلاجية؛ بهدف تعريف المستفيدين بالعمل التطوعي وحقوقهم الصحية، بالإضافة إلى نشر ثقافة أخطار الأشعة والتوعية بمرض هشاشة العظام وسرطان الثدي، كما تتضمن المبادرات التوعية الدوائية والتثقيف بالخدمات الإلكترونية .

وأكدت صحة حفر الباطن، حرصها الدائم على تنفيذ المبادرات التطوعية والتوعوية والعلاجية والوقائية؛ بهدف تعزيز الوعي الصحي والمساهمة في التنمية الصحية والمجتمعية، بما يُعزز صحة أفراد المجتمع ونشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها لخدمة المجتمع.