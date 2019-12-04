وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض، اليوم، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم القضايا الإسلامية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.