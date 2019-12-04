في وفاة الأمير متعب.. الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين الشريفين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الدكتور محمد أشرف غني، قدَّم خلاله عزاءه ومواساته بوفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز، سائلًا الله أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس الأفغاني على ما عبر عنه من مشاعر طيبة.

وأدّى خادم الحرمين، عقب صلاة العصر، أمس الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود.