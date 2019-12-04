السعودية اليوم / المغرب واندونيسيا توقعان على اتفاقية للتعاون القضائي



الرباط 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

وقعت مملكة المغرب واندونيسيا اليوم في الرباط مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية والمحكمة العليا لإندونيسيا .

وقع الاتفاقية عن جانب المغرب الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس وعن الجانب الاندونيسي رئيس المحكمة العليا محمد حتى علي.

وتنص الاتفاقية على تمتين التعاون القضائي والقانوني برؤية مستقبلية واضحة، وإتاحة الفرص لتبادل الرصيد المعرفي والتجربة القضائية بين المؤسستين القضائيتين.

// انتهى //

19:47ت م

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