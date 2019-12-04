السعودية اليوم / الشرطة الباكستانية تحبط عملية إرهابية في إقليم البنجاب



إسلام آباد 7 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 4 ديسمبر 2019 م واس

أحبطت الشرطة الباكستانية اليوم عملية إرهابية كان يجري التخطيط لتنفيذها في مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة الباكستانية أنها اعتقلت امرأة في مدينة بيشاور بحوزتها كمية من المتفجرات كانت متوجهةً إلى مدينة لاهور لتسليم تلك المتفجرات إلى خلية إرهابية تخطط لتنفيذ العملية الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم تعقب أثر تلك الخلية، واعتقال بعض أفرادها.

وأبانت الشرطة الباكستانية أنها فتحت تحقيقًا مع المعتقلين .

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19:43ت م

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