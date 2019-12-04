السعودية اليوم / المملكة تشارك في المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر



جنيف 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

تشارك المملكة العربية

ويرأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم.

ويهدف المؤتمر إلى التأثير في جدول الأعمال الإنساني, ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة، واعتماد مذكرة المؤتمر الخاصة بالنهج المستقبلي في هذا المجال.

ويسبق افتتاح المؤتمر اجتماعات للخبراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها تحديات الصحة العقلية خلال الأزمات الإنسانية، وعواقب الحرب الحضرية على السكان المدنيين، والحاجة إلى تعزيز التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، وحماية البيانات التي تم جمعها لأغراض إنسانية بحتة، والتهديد الذي قد تشكله الأسلحة النووية والأسلحة المستقلة ذاتية التدخل في الحروب.

// انتهى //

19:28ت م

0275



جنيف 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واستشارك المملكة العربية السعودية في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 9 حتى 12 ديسمبر الجاري.ويرأس وفد المملكة معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد القاسم.ويهدف المؤتمر إلى التأثير في جدول الأعمال الإنساني, ودراسة التحديات الراهنة والمقبلة، واعتماد مذكرة المؤتمر الخاصة بالنهج المستقبلي في هذا المجال.ويسبق افتتاح المؤتمر اجتماعات للخبراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها تحديات الصحة العقلية خلال الأزمات الإنسانية، وعواقب الحرب الحضرية على السكان المدنيين، والحاجة إلى تعزيز التأهب العالمي لمواجهة الأوبئة، وحماية البيانات التي تم جمعها لأغراض إنسانية بحتة، والتهديد الذي قد تشكله الأسلحة النووية والأسلحة المستقلة ذاتية التدخل في الحروب.// انتهى //19:28ت م0275

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