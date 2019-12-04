السعودية اليوم / وزير الداخلية البحريني يلتقي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب



المنامة 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

التقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين اليوم معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان .

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الموضوعات التي ستناقش في الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما جرى بحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني العربي خلال المرحلة المقبلة.

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19:02ت م

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