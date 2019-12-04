السعودية اليوم / المبعوث الأممي لليبيا يبحث مع وفد من جنوب ليبيا سبل وقف الحرب والعودة للعملية السياسية



طرابلس 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

التقى المبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة اليوم وفدًا من أعيان المنطقة الجنوبية، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وأفاد البعثة الأممية اليوم أن اللقاء خُصِّص لبحث الوضع الراهن مع التركيز على ضرورة وقف الحرب والعودة للعملية السياسي، إضافةً إلى مناقشة الوضع الإنساني والاقتصادي والبيئي في المنطقة وسبل معالجته.

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19:01ت م

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