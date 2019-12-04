السعودية اليوم / المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب إفريقيا تقر مساهمة فورية بقيمة 100 مليون دولار لمكافحة الإرهاب



داكار 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أقر المشاركون في أعمال الدورة الطارئة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب القارة الإفريقية "الإيكواس"، التي اختتمت أعمالها في العاصمة السنغالية داكار، مساهمة فورية بقيمة 100 مليون دولار لمكافحة الإرهاب في دول المجموعة.

وجاء في بيان ختامي للدورة، أن هذه المساهمة جزء من الالتزام الذي تعهدت به "الإيكواس" بالمشاركة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة عمل المجموعة لمكافحة الإرهاب في المنطقة خلال الفترة 2020-2024.

كما تبنى المشاركون في أعمال الدورة، تأسيس صندوق للأمن الإقليمي لتعبئة موارد مالية الضرورية على المدى المتوسط لمواصلة تنفيذ خطة عمل المجموعة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب المؤتمر، عن قلقه العميق إزاء تكرار الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، مشددًا على أهمية دعم منهج منسق وشامل لمواجهة التحدي الأمني.

وكانت أعمال الدورة قد بحثت سبل توفير التمويلات الضرورية لمواجهة تفاقم الإرهاب وتردي الأوضاع الأمنية في دول المنطقة.

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18:29ت م

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