السعودية اليوم / المملكة تفوز للمرة الرابعة بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي حتى 2023م



روما 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أعلن في العاصمة الإيطالية روما اليوم , فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي "إن الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، للمجالات الإنسانية والإغاثية، كان سبباً رئيساً في فوز المملكة بهذه العضوية.

وأضاف معاليه : "إن

من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز 93 مليار دولار لأكثر من 124 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، ولها دور عالمي ريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان، وهناك شراكة مثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحاً أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال، مقدماً الشكر لمعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، على متابعته المستمرة لأنشطة البرنامج ومكانة المركز الريادية لدعم للمحتاجين في كل أنحاء العالم".

يذكر، أن المملكة تعتبر عضواً فاعلاً في برنامج الأغذية العالمي، والمجلس التنفيذي للبرنامج، ويتكون المجلس التنفيذي من 36 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مساعداته لحوالي 86.7 مليون شخص، في أكثر من 83 بلداً كل عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.

// انتهى //

17:59ت م

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روما 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسأعلن في العاصمة الإيطالية روما اليوم , فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.وبهذه المناسبة قال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي "إن الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين، للمجالات الإنسانية والإغاثية، كان سبباً رئيساً في فوز المملكة بهذه العضوية.وأضاف معاليه : "إن السعودية ستظل داعماً للبرنامج وباقي منظمات الأمم المتحدة لتأدية أعمالها الإنسانية تجاه المحتاجين، انطلاقا من مبادئها وثوابتها الإسلامية والعربية ".من جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز 93 مليار دولار لأكثر من 124 دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، ولها دور عالمي ريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان، وهناك شراكة مثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحاً أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال، مقدماً الشكر لمعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، على متابعته المستمرة لأنشطة البرنامج ومكانة المركز الريادية لدعم للمحتاجين في كل أنحاء العالم".يذكر، أن المملكة تعتبر عضواً فاعلاً في برنامج الأغذية العالمي، والمجلس التنفيذي للبرنامج، ويتكون المجلس التنفيذي من 36 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج، وتوجيه سياساته، والإشراف على أنشطته.ويقدم برنامج الأغذية العالمي (WFP)، مساعداته لحوالي 86.7 مليون شخص، في أكثر من 83 بلداً كل عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.// انتهى //17:59ت م0241

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