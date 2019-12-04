السعودية اليوم / عقد الاجتماع السادس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لمجلس التعاون



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، اجتماعها السادس عشر وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض .

وخلال الاجتماع ناقش أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون مشروع تعديل نظام (قانون) براءات الاختراع لدول المجلس.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين إدارات التشريع بدول مجلس التعاون.

// انتهى //

17:42ت م

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