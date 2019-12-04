السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور قصر "كيونغ بوك كونغ" التاريخي في كوريا



سيؤل 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

زار معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، على هامش زيارته الرسمية لجمهورية كوريا، قصر كيونغ بوك كونغ التاريخي.

وتجول معاليه داخل قاعات القصر وأجنحته، الذي يعد من المعالم التاريخية البارزة لدى جمهورية كوريا.

// انتهى //

17:30ت م

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