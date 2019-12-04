شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» يتلف 1600 لغم وقذيفة في شبوه والان نبدء بالتفاصيل

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام عملية إتلاف وتفجير لـ1600 لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.

وتعد عملية التفجير والإتلاف التي نفذتها فرق “مسام” الهندسية هي العملية الثامنة على مستوى مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة.

وفي تصريح خاص بالمكتب الإعلامي لمشروع مسام، أكد المشرف العام للفرق الهندسية في شبوة المهندس عبدالله سالم حسن تمكن فرق مسام العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان منذ بدء العمل في المشروع، من تطهير وتأمين 30 حقل ومنطقة ملغومة نزعت الفرق منها حوالي 23 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.

وقال المهندس عبدالله إن عملية التفجير التي نفذتها الفرق تشمل 400 لغم و250 عبوة ناسفة ، فيما البقية تنوعت ما بين قذائف غير منفجرة وذخائر وفيوزات.