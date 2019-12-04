ماذا حققت أغلى 5 صفقات بالعالم في سباق الكرة الذهبية لعام 2019؟

انتهى سباق الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019 والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، وحصدها الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني للمرة السادسة في تاريخه، وتستعرض "العين الرياضية" في التقرير التالي ماذا فعلت أغلى 5 صفقات في سباق الكرة الذهبية.

وحل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بالمركز السادس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.



وانضم مبابي (20 عاما) إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو الفرنسي في صيف عام 2018 بشكل نهائي مقابل 180 مليون يورو.

بينما احتل البرتغالي جواو فيليكس، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، ورابع أغلى صفقة في التاريخ، المركز 28 في ترتيب جائزة الكرة الذهبية.

وانضم فيليكس (20 عاما) إلى أتلتيكو مدريد قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 126 مليون يورو في صيف عام 2019.

كما احتل الفرنسي أنطوان جريزمان، جناح برشلونة الإسباني وسادس أغلى صفقة في التاريخ، بالمركز الـ18 في سباق جائزة الكرة الذهبية.

وانضم جريزمان (28 عاما) إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو في صيف عام 2019.

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واحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وسابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، المركز الثالث بسباق الكرة الذهبية.



وانضم رونالدو (34 عاما) ليوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2018 مقابل 100 مليون يورو.

وأخيرا احتل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب وسط ريال مدريد، وعاشر أغلى صفقة في التاريخ، المركز الـ13 في سباق الكرة الذهبية.

وانضم هازارد (28 عاما) إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في صيف عام 2019 مقابل 105 ملايين يورو.

بينما غاب عن سباق الكرة الذهبية البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، وأغلى صفقة في التاريخ، بانتقاله من برشلونة إلى باريس مقابل 222 مليون يورو، وأيضا مواطنه فيليبي كوتينيو لاعب بايرن ميونيخ الألماني وثالث أغلى صفقة في التاريخ.

كما غاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني وخامس أغلى صفقة في التاريخ، عن سباق الكرة الذهبية، والفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وسابع أغلى صفقة في تاريخ، بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل لاعب وسط ريال مدريد وتاسع أغلى صفقة في التاريخ.

وتعد هذه المرة السادسة التي يفوز بها ميسي بالجائزة كأكثر المتوجين بها، وذلك بعدما فاز بها في أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015.

وفض ميسي الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة 5 مرات سابقة آخرها كان في عام 2017.