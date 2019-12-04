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2019-12-04 نائب أمير #مكة يواسي ذوي مي آل الشيخ متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان، تعازيه لذوي مي بنت عبدالملك آل الشيخ والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء. Advertisements وعبّر سموه خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيدة عن صادق تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جانبهم، أعرب ذوو الفقيدة عن شكرهم لنائب أمير المنطقة على تعازيه ومواساته. شارك الخبر







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