السويلم لـ “المواطن”: لا رسوم حجز للوحدات عبر تطبيق سكني

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم أن أبرز التحديثات في تطبيق سكني، هو إضافة خدمة الاستحقاق الفوري من خلال التسجيل وتقليص مدة الانتظار لمعرفة حالة الاستحقاق من متوسط 6 أشهر إلى دقائق.

وقال السويلم في حديث خاص لـ “متابعات الخليج 365” إنه بإمكان متابعات الخليج 365 استعراض الحلول السكنية والمشاريع من خلال التطبيق والحجز الفوري للمنتجات، مع إمكانية تصفح العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية المناسبة، وإصدار عرض السعر موجهًا إلى الجهات التمويلية.

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وأضاف: أن المنتجات التي توقع عقودها إلكترونيًا هي منتج الأراضي المجانية، مشيرًا إلى أن الحجز الفوري للوحدات السكنية لا يتطلب دفع رسوم.

وذكر السويلم أن أبرز الجهات الحكومية التي لها علاقة بالتطبيق هي: مركز المعلومات الوطني وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”، ويشمل وزارتي العدل والخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، البريد السعودي، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وأيضًا الجهات التمويلية ذات العلاقة.

يذكر أن تطبيق سكني أطلقته وزارة الإسكان أمس الأول بتحديثات جديدة وخدمات رقمية متكاملة، لتسهيل إجراءات الحصول على الحلول السكنية وتقديم أفضل الخدمات للمواطن.