موعد السحب على سيارات مهرجان الرياض للتسوق

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقدم مهرجان الرياض للتسوق 2019 في نسخته الحالية بنهاية الأسبوع الحالي الجوائز الكبرى للمسابقات اليومية التي انطلقت مع مطلع المهرجان في 10 أكتوبر الماضي، ومنها سيارتان من شركة فورد.

وسيجري السحب عليهما في كل من غرناطة مول يوم الجمعة 6/12/2019م، وفي مركز حياة مول يوم السبت 7/12/2019، وذلك بحضور عدد من مسؤولي غرفة الرياض واللجنة المنظمة للمهرجان.

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وقالت مها المالك الرئيس التنفيذي لشركة مكس القائمة على تنفيذ فعاليات المهرجان، لقد شهد المهرجان في دورته الخامسة عشرة متغيرات عديدة، ومن أبرزها تحت مظلة موسم الرياض الذي شهد حضورًا ومتابعة على مختلف الأصعدة، وتغير توقيته من فترة الصيف لفترة الشتاء، وأسهم كل ذلك في زيادة متابعي فعاليات المهرجان المتنوعة التي نظمت في المراكز التجارية المشاركة، كما شهد تقديم العديد من المسابقات والسحوبات اليومية للمتسوقين وزوار مهرجان الرياض، والتي صاحبت مختلف الفعاليات التي وجهت لمختلف فئات المجتمع ووجدت تفاعلًا واهتمامًا كبيرًا منهم، وعبر الكثير من حضور هذه الفعاليات عن رضاهم عما قدم خلال أيام المهرجان الماضية.

وأكدت المالك، أن غرفة الرياض المشرفة على تنفيذ فعاليات المهرجان والمعنية بدعم مختلف مناشطه، تقف بشكل يومي على متابعة تنفيذ هذه الفعاليات ورصد التفاعل معها، وأسهمت كذلك في تحفيز مختلف الجهات المشاركة على تقديم تخفيضات خاصة بالمهرجان، وجوائز كبرى، ومنها سيارتان سيتم السحب النهائي عليهما في كل من غرناطة مول والحياة مول.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، قد دشن حفل النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الرياض للتسوق، بمركز غرناطة مول بالرياض.

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