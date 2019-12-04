شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال وزير الصحة لـ«الخليج 365» عن الخصخصة والتأمين الطبي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لـ«الخليج 365» أن مشروعي خصخصة الصحة والتأمين الطبي يُنظر لهما من خلال المجلس الاقتصادي باهتمام.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمنطقة تبوك اليوم (الأربعاء)، إذ دشن عدداً من المشاريع الصحية.

Advertisements

وقال الربيعة في تصريحاته لوسائل الإعلام: «نحن حريصون على توزيع الكوادر الطبية، وهناك متابعة لزيادة الكوادر في بعض المراكز، وسنعيد التوزيع حسب الاحتياج».

وعن خدمات القلب في تبوك قال الربيعة: «تشهد تطورات كبيرة منذ افتتاح قسم القلب، إذ تم إجراء 2400 عملية قسطرة قلبية، و26 عملية قلب مفتوح، و8 عمليات منظم قلب».

وفي ما يخص علاج الأورام، أكد وزير الصحة أن الخدمات انطلقت بالفعل وتم قبول 10 حالات، مشيراً إلى توسع كبير في المستقبل.