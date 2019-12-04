شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تفوز بعضوية «تنفيذي الأغذية العالمي» حتى 2023 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

أُعلن اليوم في العاصمة الإيطالية روما، فوز المملكة للمرة الرابعة على التوالي بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي «WFP» التابع للأمم المتحدة، للفترة من 2020 وحتى 2023م، وذلك ضمن 36 دولة والاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمجالات الإنسانية والإغاثية، كان سبباً رئيسياً في فوز المملكة بهذه العضوية.

وأضاف: «السعودية ستظل داعماً للبرنامج وباقي منظمات الأمم المتحدة لتأدية أعمالها الإنسانية تجاه المحتاجين، انطلاقا من مبادئها وثوابتها الإسلامية والعربية».

Advertisements

من جانبه، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور محمد بن أحمد الغامدي، أن المملكة قدمت مساعدات تتجاوز ٩٣ مليار دولار لأكثر من ١٢٤ دولة في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، لافتاً إلى دورها العالمي والريادي تجاه الأعمال الإنسانية والمحتاجين في كل مكان.

وأشار الغامدي إلى الشراكة المثمرة بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحاً أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال، مقدماً الشكر للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، على متابعته المستمرة لأنشطة البرنامج، ومكانة المركز الريادية لدعم المحتاجين في كل أنحاء العالم.

يذكر، أن المملكة تعتبر عضواً فاعلاً في برنامج الأغذية العالمي والمجلس التنفيذي للبرنامج الذي يتكون من 36 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الجهاز الرئاسي الأعلى للبرنامج، ويتولى تقديم الدعم الحكومي الدولي للبرنامج وتوجيه سياساته والإشراف على أنشطته.

ويقدم برنامج الأغذية العالمي «WFP» مساعداته لحوالى 86.7 مليون شخص في أكثر من 83 بلداً حول عام، ما يجعله المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتغيير الحياة وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ، والعمل مع المجتمعات المحلية من أجل تحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.