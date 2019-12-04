، شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي تطلق فعالية للمشي ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع الوعي بالرياضة ودورها في تحسين الصحة

تصوير: أنس عيسى: أطلق فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي؛ برنامجًا للمشي، بمشاركة نحو 25 شخصًا من قاطني الحي بالأفلاج، وعدد من منسوبي اللجنة وزوار المحافظة؛ ومنهم الرحالة سعد العتيبي.

من جهته قال مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، خالد الفالح لـ"الخليج 365": إن البرنامج الذي نظمه فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع؛ لما له من فوائد كبيرة على صحة الفرد، ورفع الوعي بثقافة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.

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لجنة تنمية الأفلاج