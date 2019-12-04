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تصوير: أنس عيسى: أطلق فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي؛ برنامجًا للمشي، بمشاركة نحو 25 شخصًا من قاطني الحي بالأفلاج، وعدد من منسوبي اللجنة وزوار المحافظة؛ ومنهم الرحالة سعد العتيبي.
من جهته قال مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، خالد الفالح لـ"الخليج 365": إن البرنامج الذي نظمه فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع؛ لما له من فوائد كبيرة على صحة الفرد، ورفع الوعي بثقافة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 06:49 PM
لرفع الوعي بالرياضة ودورها في تحسين الصحةشاهد.. لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي تطلق فعالية للمشي
تصوير: أنس عيسى: أطلق فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي؛ برنامجًا للمشي، بمشاركة نحو 25 شخصًا من قاطني الحي بالأفلاج، وعدد من منسوبي اللجنة وزوار المحافظة؛ ومنهم الرحالة سعد العتيبي.
من جهته قال مدير الإسكان التنموي بالأفلاج، خالد الفالح لـ"الخليج 365": إن البرنامج الذي نظمه فرع لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي، يهدف إلى تعزيز ثقافة المشي في المجتمع؛ لما له من فوائد كبيرة على صحة الفرد، ورفع الوعي بثقافة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.
، شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج بالإسكان التنموي تطلق فعالية للمشي ،
المصدر : الخليج 365
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