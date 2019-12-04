محمد بن مسعود - الدمام - عبر رسالة خطّية سلمها له "الزياني" بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم في مسقط.خادم الحرمين الشريفين السلطان قابوس 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 06:46 PM عبر رسالة خطّية سلمها له "الزياني" Advertisements خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تضمنت دعوته لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان السيد فهد بن محمود آل سعيد له اليوم في مسقط. الكلمات المفتاحية ، خادم الحرمين يدعو سلطان عمان لحضور اجتماع مجلس التعاون ،

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