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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش قمة الناتو في لندن، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكراً؛ رداً على سخرية بعض الزعماء منه.
وقال "ترامب"، في تغريدتين نشرهما اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتهينا الآن من اللقاءين مع تركيا وألمانيا، أتوجه الآن إلى الاجتماع مع الدول التي تستجيب لواجب دفع 2% (من إجمالي إنتاجها الداخلي في ميزانية الناتو)، ومن ثم مع الدنمارك وإيطاليا"، وفقاً لـ(RT).
وأضاف: "بعد انتهاء لقاءات اليوم سأتوجه إلى واشنطن. لن ننظم مؤتمراً صحفياً في ختام قمة الناتو؛ لأننا عقدنا كثيراً جداً (من المؤتمرات الصحفية) خلال اليومين الماضيين. سفر آمن للجميع!".
ترامب الناتو
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 06:56 PM
رداً على سخرية بعض الزعماء منه"ترامب" يكشف سبب إلغاء مؤتمره الصحفي ومغادرة العاصمة البريطانية مبكراً
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى مؤتمره الصحفي على هامش قمة الناتو في لندن، بعد أن ذكرت وسائل إعلام أنه قرر مغادرة العاصمة البريطانية مبكراً؛ رداً على سخرية بعض الزعماء منه.
وقال "ترامب"، في تغريدتين نشرهما اليوم الأربعاء على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "انتهينا الآن من اللقاءين مع تركيا وألمانيا، أتوجه الآن إلى الاجتماع مع الدول التي تستجيب لواجب دفع 2% (من إجمالي إنتاجها الداخلي في ميزانية الناتو)، ومن ثم مع الدنمارك وإيطاليا"، وفقاً لـ(RT).
وأضاف: "بعد انتهاء لقاءات اليوم سأتوجه إلى واشنطن. لن ننظم مؤتمراً صحفياً في ختام قمة الناتو؛ لأننا عقدنا كثيراً جداً (من المؤتمرات الصحفية) خلال اليومين الماضيين. سفر آمن للجميع!".
، "ترامب" يكشف سبب إلغاء مؤتمره الصحفي ومغادرة العاصمة البريطانية مبكراً ،
المصدر : الخليج 365
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