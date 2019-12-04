محمد بن مسعود - الدمام - نجحت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة بمحافظة جدة. وصادرت الفرق أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. وزارة التجارة العطور المقلدة 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 06:18 PM Advertisements "التجارة" تصادر 17 ألف علبة عطر مقلد في جدة "التجارة" تصادر 17 ألف علبة عطر مقلد في جدة نجحت فرق وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية، في ضبط مستودع يتم فيه تخزين العطور المقلدة بمحافظة جدة. وصادرت الفرق أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، فيما تم استدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. الكلمات المفتاحية ، "التجارة" تصادر 17 ألف علبة عطر مقلد في جدة ،

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