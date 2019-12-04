محمد بن مسعود - الدمام - 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 06:11 PM في المسابقة المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة شقراء، عن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات في المسابقة الوظيفية المعلنة عن طريق منظومة "جدارة" بتاريخ 1441/03/06هـ (الإدارية والهندسية). Advertisements وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للمقابلات؛ اضغط الرابط أدناه: الكلمات المفتاحية ، جامعة شقراء تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائفها ،

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