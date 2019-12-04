مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام: نشكر المملكة السعودية على ما قدمته لليمن

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

تحدث مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام باليمن العميد ركن أمين العقيلي، عن مشروع مسام ذلك المشروع إلإنساني لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة.



وقال "العقيلي" في حوار لــ "اليمن العربي"، إن مشروع مسام جاء باليمن بعد اتفاق بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية.

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وأكد بأنه تم على هذا الأتفاق على أن تدعم المملكة العربية السعودية، عن طريق مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية، مشروع مسام لنزع الألغام باليمن، مؤكداً بأن هذا البرنامج باشر بالشراكه مع البرنامج الوطني لنزع الألغام بالتعامل مع الألغام عمله على الأرض والذي بدأ في 2018 ، بدعم مباشر وادارة مشتركة ومدربين من المملكة العربية السعودية ومدربين أجانب لتدريب الفرق التي تعمل في هذا البرنامج، حيث تم نشر هذه الفرق في جميع المحافظات التي تأثرت بالألغام، ابتداءاً من محافظة الجوف، ومديرية كتاف صعدة، والدريهمي بالحديدة.

وقال نشكر أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والتي كانت لها دور كبير في نزع الألغام، حيث تم أكثر من 100 ألف لغم فردي، وآليات، وعبوات ناسفة تم نزعها ومخلفات وصواريخ.