شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 17 ألف عبوة عطر مقلدة في مستودع بجدة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية في جدة، مستودع يتم تخزين العطور المقلدة فيه. تمت مصادرة أكثر من 17 ألف علبة عطر مقلد جاهزة للتوزيع، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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