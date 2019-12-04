شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة القوات المشتركة تختتم دورة «القانون الدولي».. غداً والان نبدء بالتفاصيل

تختتم الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة الرياض، غداً الخميس أعمالها. وقد جاءت الدورة استمراراً للنهج التدريبي الذي تقدّمه قيادة القوات المشتركة، وبدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وسيرعى حفل الختام سمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، عند تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

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