فيديو.. ليفاندوفسكي ينفي خيبة أمله بعد تتويج ميسي بالكرة الذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيح الألماني شعوره بخيبة الأمل بعد تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 كأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية لعام 2019 للمرة السادسة في تاريخه ليصبح أكثر اللاعبين عبر التاريخ تتويجا باللقب بفارق مرة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، فيما احتل ليفاندوفسكي المركز الثامن في ترتيب اللاعبين المرشحين للجائزة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات "للعين الرياضية" خلال الحفل الذي أقيم مساء الإثنين بمسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس: "لا لم يخب ظني، لقد سعدت كثيرا، فنحن جميعا نعلم كيف يكون الأمر حينما يتعلق الأمر بالتصنيف".

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وأضاف: "أحيانا تنتظرنا مفاجآت كبيرة وأحيانا مفاجآت أصغر".

وتابع: "أنا سعيد بالتواجد هنا وأنني استطعت مقابلة الجميع هنا، فنحن اللاعبين يعرف بعضنا بعضا ونحب بعضنا بشكل كبير، وعامل اللغة قد يكون عائقا أحيانا أمام علاقتنا معا".

وأتم: "كل ما نفعله الآن مع بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا سوف يؤتي ثماره في المستقبل".