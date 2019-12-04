"الكاف" يسترضي الأهلي المصري بخطة تغييرات واسعة

ينوي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم استرضاء الأهلي المصري من خلال إجراء تغييرات واسعة في لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي ضد البوتسواني جوشوا بوندو، حكم مباراة النجم الساحلي التونسي، الجمعة الماضية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قبل أن يقوم بالتصعيد إلى لجنة الأخلاق بالاتحاد الدولي للعبة، بداعي الأخطاء التحكيمية التي يعاني منها الفريق في السنوات الأخيرة.

وكشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ"العين الرياضية" استعداد المكتب التنفيذي لـ"الكاف" لإحداث تغييرات واسعة وجوهرية في تشكيل لجنة الحكام الرئيسية خلال الفترة المقبلة على خلفية الانتقادات التي يتعرض لها الحكام.

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وباتت أيام الجيبوتي واباري، رئيس لجنة الحكام الحالي بـ"الكاف"، معدودة، خاصة في ظل توتر علاقته بأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأكد المصدر أن رئيس "الكاف" يرغب في إسناد مهمة رئاسة لجنة لأحد الحكام الأفارقة الكبار السابقين، وتحديدا من دول الشمال الأفريقي مثل المغرب وتونس والجزائر ومصر.

ويعد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري السابق، هو أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب، خاصة أنه يرتبط بعلاقة قوية بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، وكذلك مع أحمد أحمد.



