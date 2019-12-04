مانشستر يونايتد يحدد شرط رحيل بوجبا إلى ريال مدريد

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي شرطاً وحيدا لرحيل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة.

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أكدت أن إدارة الشياطين الحمر ستوافق على رحيل بوجبا للريال، في حالة نجاح النادي في ضم النرويجي إيرلينج هالاند، نجم ريد بول سالزبورج النمساوي.

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هالاند جذب إليه أنظار كبار الأندية الأوروبية مؤخراً بعد تألقه مع سالزبورج وتسجيله 8 أهداف بقميصه في دوري أبطال أوروبا، وضعته في المركز الثاني بقائمة ترتيب هدافي البطولة بعد البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وصاحب الـ10 أهداف.

الصحيفة الإنجليزية أكدت أن الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال هالاند، هو نفسه وكيل بوجبا، مشيرة إلى أن مسؤولي يونايتد يضغطون على رايولا من أجل حسم صفقة هالاند لصالحهم، مقابل الموافقة على رحيل بوجبا.

ويعد بوجبا هدفاً رئيسياً بالنسبة لريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان منذ الصيف الماضي، وكانت إدارة يونايتد اشترطت الحصول على 150 مليون يورو مقابل الموافقة على انتقاله للميرنجي لتتعطل الصفقة.



يذكر أن هالاند لا يزال صغيرا في السن (19 عاماً فقط)، ورغم ذلك سجل 27 هدفاً خلال 20 مباراة مع فريقه النمساوي خلال الموسم الجاري.