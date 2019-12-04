أمير #تبوك يدشن مشروعات صحية بحضور الربيعة

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة، وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه، وبحث سموه مع الوزير العديد من الأمور ذات العلاقة بالخدمات الصحية بالمنطقة، كما اطلع سموه على أعمال وزارة الصحة في المنطقة خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية المُزمع تنفيذها لتطوير الخدمات الطبية وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ومحافظاتها.

بعد ذلك دشن أمير المنطقة عددًا من المشروعات التطويرية والخدمية الصحية بالمنطقة شملت تطوير البنية التحية لمستشفى الملك خالد وإنشاء وتجهيز مركز طب الأسنان وتطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد وتطوير مركز صحي السعادة.

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وأكد على ما تمثله الخدمات الصحية من أهمية للمواطن الذي يتطلع إلى تحقيق أفضل تلك الخدمات والرعاية الصحية في ظل ما يلقاه قطاع الصحة من اهتمام ودعم من الحكومة الرشيدة، أعزها الله، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

ثم قدم معالي الوزير هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة وأعرب عن شكره لأمير تبوك على الاستقبال، ودعمه واهتمام سموه في متابعة كافة الخدمات الصحية بالمنطقة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكلاء وزارة الصحية.

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