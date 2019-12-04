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شكرا لقرائتكم حساب المواطن يحدد موعد إيداع دفعة ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 يحدد موعد إيداع دفعة ديسمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف حساب متابعات الخليج 365 موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المخصصة لشهر ديسمبر الجاري.
وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المواطنين قال في: كم تبقى على صرف دعم حساب الموطن؟
لترد عليه بالقول: يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الخامسة والعشرون بتاريخ 10 ديسمبر.
وأوضحت أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه يجب الإفصاح عن جميع بيانات الدخل الخاصة بالمتقدم الرئيسي والتابعين بشكل صحيح حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك ولا بد من الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.
يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 26 استحقاق شهر يناير المقبل.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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