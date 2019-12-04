، قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس: الاتحاد يواجه أولمبيك.. والشباب أمام الشرطة ،

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أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في حفل أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.
وسيتم تطبيق تقنية الفيديو "الفار" بدءا من مباريات الدور ربع النهائي، بعد أن استخدمت خلال المباراة النهائية من منافسات النسخة الماضية.
ويلتقي الفائز من مباراة مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي مع فريق الرجاء المغربي، بينما يواجه الإسماعيلي المصري مواطنه الاتحاد السكندري.
ويلتقي الفائز من المباراتين المذكورتين في الدور نصف النهائي للبطولة.
وأسفرت القرعة عن لقاء يجمع بين فريقي الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، بينما يواجه الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي، ويلتقي الفائز من المباراتين في الدور نصف النهائي.
وتتبقى بطاقة أخيرة في الدور ربع النهائي، ستحسم بالمباراة التي تجمع بين فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية، يوم 16 ديسمبر الحالي، علما بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس: الاتحاد يواجه أولمبيك.. والشباب أمام الشرطةعبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-12-04
أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في حفل أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.
وسيتم تطبيق تقنية الفيديو "الفار" بدءا من مباريات الدور ربع النهائي، بعد أن استخدمت خلال المباراة النهائية من منافسات النسخة الماضية.
ويلتقي الفائز من مباراة مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي مع فريق الرجاء المغربي، بينما يواجه الإسماعيلي المصري مواطنه الاتحاد السكندري.
ويلتقي الفائز من المباراتين المذكورتين في الدور نصف النهائي للبطولة.
وأسفرت القرعة عن لقاء يجمع بين فريقي الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، بينما يواجه الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي، ويلتقي الفائز من المباراتين في الدور نصف النهائي.
وتتبقى بطاقة أخيرة في الدور ربع النهائي، ستحسم بالمباراة التي تجمع بين فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية، يوم 16 ديسمبر الحالي، علما بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
05:55 PM
اعتماد تطبيق تقنية "الفيديو" في المباريات
أجريت مساء اليوم الأربعاء، قرعة الدورين ربع ونصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، في حفل أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.
وسيتم تطبيق تقنية الفيديو "الفار" بدءا من مباريات الدور ربع النهائي، بعد أن استخدمت خلال المباراة النهائية من منافسات النسخة الماضية.
ويلتقي الفائز من مباراة مولودية الجزائر الجزائري والقوة الجوية العراقي مع فريق الرجاء المغربي، بينما يواجه الإسماعيلي المصري مواطنه الاتحاد السكندري.
ويلتقي الفائز من المباراتين المذكورتين في الدور نصف النهائي للبطولة.
وأسفرت القرعة عن لقاء يجمع بين فريقي الاتحاد السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، بينما يواجه الشباب السعودي نظيره الشرطة العراقي، ويلتقي الفائز من المباراتين في الدور نصف النهائي.
وتتبقى بطاقة أخيرة في الدور ربع النهائي، ستحسم بالمباراة التي تجمع بين فريقي مولودية الجزائر والقوة الجوية، يوم 16 ديسمبر الحالي، علما بأن الذهاب انتهى بالتعادل السلبي.
، قرعة ربع نهائي كأس محمد السادس: الاتحاد يواجه أولمبيك.. والشباب أمام الشرطة ،
المصدر : الخليج 365
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