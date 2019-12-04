، "رينارد": نتطلع لمواصلة مسيرتنا نحو النهائي.. "الحمدان": التركيز والانضباط طريقنا للفوز ،

محمد بن مسعود - الدمام - في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة قطر في نصف نهائي "خليجي 24"

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن سعادته بوصول الأخضر إلى نصف نهائي "خليجي 24"، قائلاً: نتطلع دائماً لمواصلة مسيرتنا نحو النهائي وتحقيق هدفنا.

وتابع: منتخب قطر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، لذلك ستكون مباراة صعبة لكلا المنتخبين، لكننا مستعدون للعب نصف النهائي، والظهور بشكل جيد يكفل لنا تحقيق هدفنا.

وأضاف: لا توجد ضغوط محددة، فنحن جئنا إلى هنا من أجل لعب كرة القدم التي من أهم سماتها الحضور الجماهيري، وهذه متعة كرة القـدم، فلدينا لاعبون محترفون قادرون على اللعب بشكل جيد على أرض المنافس.

وأوضح "رينارد" أنه يعرف المنافس جيداً: لقد تابعناه بشكل جيد، ولست هنا بصدد نقاط قوة وضعف المنافس التي سأحتفظ بها لتوضيحها للاعبين من أجل أن نكون مستعدين، وسترون غداً طريقتنا في اللعب.

ومن جانبه، قال اللاعب عبدالله الحمدان: مباراة مهمة في نصف نهائي كأس الخليج العربي أمام منتخب قوي، نطمح لنكون حاضرين بشكل مثالي في جميع الجوانب؛ لنحقق ما قدمنا من أجله، فالتركيز الذهني العالي والانضباط الفني هو طريقنا لكسب نتيجة المباراة.

هيرفي رينارد المنتخب السعودي الأول