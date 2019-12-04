، في قرعة "كوبا أمريكا".. الأرجنتين تصطدم بتشيلي وأوروجواي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقام في دولتين مختلفتين وبمشاركة منتخبين آسيويين

يخوض منتخبا الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) 2020، والتي ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل في بوينوس آيرس، بينما ستستهل كولومبيا، المستضيفة الأخرى للبطولة، مشوارها أمام الإكوادور في بوجوتا في اليوم التالي، وفقاً للقرعة التي أجريت فجر الأربعاء في مدينة كارتاخينا دي إندياس.

وستقام المباراة الافتتاحية بين "التانجو" وتشيلي على ملعب مونومنتال، في بوينوس آيرس، بينما ستلعب كولومبيا أمام جارتها الإكوادور في ملعب الكامبين في بوجوتا.

وستشهد البطولة إقامة 38 مباراة بنفس عدد المنتخبات المشاركة: 10 منتخبات أساسية بقارة أمريكا الجنوبية ومنتخبان مدعوان.

وتمت دعوة قطر مجدداً للمشاركة في كوبا أمريكا، مثلما شاركت في نسخة البرازيل 2019 وسترافقها في العام المقبل أستراليا.

وستستضيف الأرجنتين وكولومبيا مجموعة (المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية)، ومباراتين في ربع النهائي ومباراة في نصف النهائي.

وستلعب كولومبيا مع البرازيل وفنزويلا والإكوادور وبيرو وقطر في المجموعة الشمالية، بينما تستضيف الأرجنتين المجموعة الجنوبية التي ستضم تشيلي وأوروجواي وباراجواي وبوليفيا وأستراليا.

وينتظر أن يحسم اللقب في النهائي الذي سيقام على ملعب بارانكيا.الأرجنتين وتشيلي المباراة الافتتاحية كوبا أمريكا 2020