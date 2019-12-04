- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجمع زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم (الأربعاء)؛ على أن التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
وأكد 29 زعيمًا في بيان أوردته "رويترز" عقب اختتام قمتهم في لندن؛ الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية، واتفاق الدفاع المشترك بينهما؛ حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجومًا على الجميع.
لفتوا إلى أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصًا وتحديات للحلف.الناتو روسيا
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 05:46 PM
أكّد العلاقة الوثيقة بين أوروبا وأمريكا الشمالية
أجمع زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم (الأربعاء)؛ على أن التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي.
وأكد 29 زعيمًا في بيان أوردته "رويترز" عقب اختتام قمتهم في لندن؛ الصلة الوثيقة عبر المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية، واتفاق الدفاع المشترك بينهما؛ حيث يعد أي هجوم ضد أي دولة هجومًا على الجميع.
لفتوا إلى أن النفوذ المتنامي للصين يقدم فرصًا وتحديات للحلف.
، زعماء "الناتو": التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن دولنا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر زعماء "الناتو": التحركات العدوانية لروسيا تهدّد أمن دولنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.