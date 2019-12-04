، "الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش زيارته التي يقوم بها لجمهورية كوريا

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول؛ الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا؛ تبادل الأحاديث الودية.

وزير الدولة للشؤون الخارجية بان كي مون