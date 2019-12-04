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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول؛ الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.
وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا؛ تبادل الأحاديث الودية.
وزير الدولة للشؤون الخارجية بان كي مون
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 05:45 PM
على هامش زيارته التي يقوم بها لجمهورية كوريا"الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر إقامته بالعاصمة سيول؛ الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.
وشهد الاستقبال، الذي جاء على هامش زيارة "الجبير" لجمهورية كوريا؛ تبادل الأحاديث الودية.
، "الجبير" يستقبل الأمين السابق للأمم المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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