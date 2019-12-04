، وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع أمين رابطة العالم الإسلامي ،

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استقبل وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم القضايا الإسلامية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
من جانب آخر، استقبل وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية كوسوفا المعين لدى المملكة لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود غير المقيمة المعينة لدى المملكة دوشانكا جينيتش.
وتسلم وزير الخارجية، خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
وقد حضر الاستقبالات وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.وزير الخارجية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 04:52 PM
استقبل سفراء كوسوفا والمجر والجبل الأسود
استقبل وزير الخارجية الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.
وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين الجانبين بما يخدم القضايا الإسلامية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
من جانب آخر، استقبل وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير جمهورية كوسوفا المعين لدى المملكة لولزيم مييكو، وسفير جمهورية المجر المعين لدى المملكة بالاش شلماسي، وسفيرة جمهورية الجبل الأسود غير المقيمة المعينة لدى المملكة دوشانكا جينيتش.
وتسلم وزير الخارجية، خلال الاستقبالات، نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة؛ تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
وقد حضر الاستقبالات وكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين.
، وزير الخارجية يستعرض أوجه التعاون مع أمين رابطة العالم الإسلامي ،
المصدر : الخليج 365
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