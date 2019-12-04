أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/12/2019 في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب بشكل مستمر نظرا لأهمية الذهب فالبعض يعتبر الذهب استثمار عالي الربح فمنهم من يقوم بشراء الذهب ويدخروه لحين الاحتياج إلى المال ويكون سعر الذهب مرتفع يبدأ في بيعه، والبعض الأخر يحب الذهب كنوع من الأكسسوارات الجميلة والتي عرفت منذ زمن بعيد، ولذلك نستعرض عليكم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء 4/12/2019.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4/12/2019 في السعودية

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات ومدن المملكة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 178.85 ريال مقابل 47.69 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 163.94 ريال مقابل 43.72 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 156.50 ريال مقابل 41.73 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 1341.14ريال مقابل 35.77دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 104.33 ريال مقابل 27.82 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 89.42 ريال مقابل 23.85 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.229 ريال مقابل 327.84 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 178.848 ريال مقابل 47.691 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية نحو 5.562 ريال مقابل 1.483 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في السعودية تفاوت طفيف جدا لم يذكر في محافظات ومدن المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.