شكرا لمتابعة خبر عن موعد إيداع دفعة ديسمبر من حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم المخصصة لشهر ديسمبر الجاري.

وكان ورد إلى حساب المواطن تساؤل من مستفيد يقول: كم تبقى على صرف دعم حساب الموطن.

ورد حساب المواطن: يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الخامسة والعشرون بتاريخ 10 ديسمبر.

وتابع : حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.