شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.