شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة مؤثرة لشاب معاق بشأن نجاحه في تعلم اللغة اليابانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث الشاب أحمد السليم عن إصابته بالشلل الثلاثي التي تسببت له في إعاقة حركية وإعاقة في النطق، لم تمنعه من تعلم اللغة اليابانية ذاتيا، حتى أصبح يجيدها إجادة تامة.

وأبان السليم خلال حديثه لبرنامج “صباح السعودية” على القناة “السعودية”، أنه في البداية كان كأي واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيش في عزلة عن المجتمع، حيث عاش بين 4 جدران، إلا أنه خلال عزلته بدأ يتعرف على اللغة اليابانية ورغب بتعلمها.

ولفت السليم:”أنه بدأ في التعرف على اللغة اليابانية بعد العام 2013، حيث كانت بداية تعرفه على اليابانية عن طريق “الأنيميشن”، ثم بدأ تدريجياً بالتعمق في معرفتها وتعلمها، إلى أن نجح في اتقانها قراءة وكتابة، مشيرا إلى أن جمعية “سوا” للمعاقين ساعدته كثيراً في تعلم اللغة اليابانية.

وأوضح أنه الآن يعمل في استقبال جمعية “سوا”، ويطمح في تطوير معرفته باللغة اليابانية وصقلها بالدراسة الأكاديمية والحصول على شهادة أكاديمية في اللغة اليابانية، ناصحا كل من لديه مهارات ومقدرات بألا يستسلم وأن يستمر في المثابرة، وبكل تأكيد سيكون النجاح حليفه.