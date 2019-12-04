شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح 5 مفاهيم خاطئة عن طرق نقل العدوى بالإيدز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الصحة على خطورة مرض الإيدز، والذي يصيب نوعاً من خلايا ‏الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ويؤدي إلى تدميرها.‏

وأوضحت الوزارة طرق ‏انتقال العدوي، والتي تتم عبر تلك الممارسات: الاتصال ‏الجنسي، نقل الدم من شخص مصاب، استعمال أدوات الحقن ‏والحلاقة الملوثة بالفيروس، الرضاعة الطبيعية، وكذلك خلال ‏فترة الحمل من الأم المصابة إلى جنينها

وأشارت إلى وجود بعض مفاهيم خاطئة عن طرق ‏انتقال الفيروس، مؤكدة أنه لا ينتقل عن طريق المشاركة في ‏أماكن العمل والدراسة، أو عن طريق العطس أو الكحة، أو لدغ ‏البعوض.‏