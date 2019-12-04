شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح 5 مفاهيم خاطئة عن طرق نقل العدوى بالإيدز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة الصحة على خطورة مرض الإيدز، والذي يصيب نوعاً من خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن الجهاز المناعي ويؤدي إلى تدميرها.
وأوضحت الوزارة طرق انتقال العدوي، والتي تتم عبر تلك الممارسات: الاتصال الجنسي، نقل الدم من شخص مصاب، استعمال أدوات الحقن والحلاقة الملوثة بالفيروس، الرضاعة الطبيعية، وكذلك خلال فترة الحمل من الأم المصابة إلى جنينها
وأشارت إلى وجود بعض مفاهيم خاطئة عن طرق انتقال الفيروس، مؤكدة أنه لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة، أو عن طريق العطس أو الكحة، أو لدغ البعوض.
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